© foto di Federico Gaetano

Nicolò Barella ha detto no al Napoli per un eventuale passaggio in azzurro nel corso del mese di gennaio. Il gradimento non c'entra, il giocatore è contento della corte del club di De Laurentiis, ma per una questione di riconoscenza nei confronti del Cagliari, squadra del suo cuore che lo ha lanciato in Serie A, preferisce riparlarne a giugno. In realtà c'è anche un discorso legato alle possibili offerte che potrebbero arrivare in estate, perché dall'estero qualcosa si potrebbe muovere, con il Chelsea che resta interessatissimo al centrocampista. Il Napoli proverà dunque a chiudere quanto prima l'affare per luglio, provando anche ad abbassare al massimo le pretese di Giulini. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.