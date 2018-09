Cagliari, Barella: "I rumours su di me? Non ci penso. Daremo il massimo"

Fonte: Fcinternews.it

"Sarà il solito Cagliari, vogliamo arrivare subito alla salvezza e puntiamo tutto sul gruppo. Daremo il massimo come sempre". Queste le parole di Nicolò Barella a InterTV prima del match di San Siro. "Per noi, qui a San Siro, sarà una delle partite più belle dell'anno. Magari un po' di stanchezza visto il turno infrasettimanale può esserci, ma non ci pensiamo. I rumors di mercato? Una volta in campo non penso a nulla".