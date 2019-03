© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"L'importante era vincere e ce l'abbiamo fatta. Il rigore? Ho provato a calciare alto contro Handanovic ma è andata male". Lo ribadisce Nicolò Barella a Sky Sport dopo la vittoria sull'Inrter. "Il carattere è l'aspetto più importante di questa vittoria. Bellissimo l'applauso per Astori, grande uomo e grande calciatore. Giusto ricordarlo. Io accostato all'Inter? Per me è tutto uno stimolo, mi serve solo per fare meglio. Ma penso a dare tutto per il Cagliari e a nient'altro. Per vincere con l'Inter devi fare una grande partita, fa piacere”.