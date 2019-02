© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella, intervistato da Rai Sport, ha parlato così dopo il ko di Milano: "Ci sono stati tanti fattori, anche un po' di sfortuna. Stasera abbiamo commesso degli errori, ora dobbiamo ricompattarci per cercare di uscire da questo momento. Futuro? Non ho parlato di mercato a gennaio e non lo farò neanche adesso. Io sono concentrato sul Cagliari, voglio aiutare la squadra e farò quel che posso per la salvezza. Per salvarci però dobbiamo lavorare tutti insieme, io da solo non posso salvare nessuno".