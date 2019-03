© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, ha parlato in zona mista anche a RMC Sport dopo la vittoria della sua squadra sull'Inter. "Gioco nella squadra che ho sempre tifato e chi mi ha cresciuto. Per me la responsabilità è uno stimolo e mi metto sempre a disposizione della squadra. Oggi abbiamo fatto una grande partita abbiamo avuto il miglior atteggiamento dell'anno e dovremo ripeterci anche a Bologna. Nainggolan? Ha dato tanto per Cagliari e siamo amici ma in campo non guardo in faccia nessuno. Oggi il Cagliari l'ha spuntata sull'Inter. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi e oggi ci hanno sostenuto. Oggi gli abbiamo dato quello che volevano e gli ringraziamo per il tifo che hanno fatto. Questa per noi è una vittoria speciale perché arriva in un momento particolare. Rigore sbagliato? Avere Handanovic di fronte non è facile perché non è come gli altri portieri. Ho cercato di metterla alta dove non potesse arrivare ma l'ho tirata troppo alta. Nel nostro momento difficile ci siamo guardati in faccia e adesso che abbiamo cambiato atteggiamento siamo riusciti a vincere. Ora dovremo andare a Bologna per cercare altri tre punti. Oggi è stata una vittoria di squadra. Inter? Non mi interessa il mercato io penso solo alle partite".