Cagliari, Barella sicuro: "Adesso sogno la Nazionale maggiore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport nel corso della Domenica Sportiva è stato intervistato il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella: “Sicuramente sarebbe bello segnare, sarebbe stato il terzo gol in due partite. Ma non importa, spero di essermelo tenuto per la prossima. Io rigorista? Ho avuto fortuna e bravura a fare due gol su due, sono contento. Il mio futuro? Ti dico la verità, sono un giocatore del Cagliari, gioco nella mia città e non chiedo altro. penso solo a vincere qui e a conquistare la salvezza, al momento non penso ad altro. Il mio sogno è continuare a far bene, magari allargare la famiglia e poi arrivare in Nazionale maggiore”.