Cagliari, Barella sul futuro: "Ne parlano Giulini e il mio agente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Presente a Bologna per ricevere il premio 'Giacomo Bulgarelli' come miglior centrocampista del campionato, Nicolò Barella ha parlato della sua stagione al Cagliari e non solo.

In passato il 'premio Bulgarelli' è stato vinto anche da De Rossi e Pogba. Queste le parole di Barella: "Per caratteristiche De Rossi è quello più simile a me, Pogba visto alla Juve era quasi un Pallone d'oro e io sfiguro (ride, ndr). Nel mio ruolo bisogna saper leggere i movimenti e le azioni in anticipo, ho fatto anche il trequartista in questa stagione".

Sfide con la maglia azzurra. Barella sarà a disposizione di Roberto Mancini, poi giocherà l'Europeo U21 con la selezione di Gigi Di Biagio. "Il nostro è un lavoro oltre che una passione. Da quanto c'è Mancini, la Nazionale è un piacere. Io sono subito entrato nel gruppo, l'Under 21 è una selezione che va avanti da tempo perché ci conosciamo da 6-7 anni. Ci troviamo bene insieme".

Europeo U21. "Siamo una bella squadra, anche grazie all'esperienza che Mancini ci ha permesso di fare con la Nazionale maggiore. Vedremo se riusciremo a portare la coppa a casa", ha aggiunto.

Futuro. Barella resterà ancora al Cagliari? Il calciatore ha così risposto: "Non so cosa accadrà, le voci fanno piacere ma di questo ne parlano Giulini e il mio agente. Io penso all'Europeo, poi si vedrà".