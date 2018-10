© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel mirino di Roma, Inter e Milan, il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella, nel corso di una intervista rilasciata a 'Sky', s'è così espresso sul suo futuro: "Il mercato non lo faccio io, ci sono procuratori e società. Non me ne occupo, soprattutto durante la stagione, in questo momento penso solo al Cagliari e l'obiettivo è la salvezza. Certo, tutto questo interesse fa piacere, vuol dire che sto lavorando bene, ma in questo momento non ci penso".