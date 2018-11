© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Unione Sarda oggi in edicola fa il punto sulla situazione di Nicolò Barella, centrocampista e gioiello della formazione rossoblù la cui centralità, al Cagliari e in Nazionale, aumenta sempre di più l'appetibilità sul mercato, vista anche la prospettiva che un giovane di 21 anni può garantire. Già la scorsa estate l'allenatore dell'Atletico Madrid Simeone gli ha fatto una corte sfrenata, mentre in Inghilterra Tottenham e Liverpool continuano a seguirlo, senza dimenticare Inter e Juventus, in Italia. Si parla comunque di cifre mostruose, superiori ai 40 milioni di euro.