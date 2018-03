Cagliari, Barella: "Vinto la sfida grazie alla reazione di squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il match winner della gara di Benevento Nicolò Barella ha parlato in mixed zone: "Due volte su due, speriamo di continuare così. Sono andato tranquillo, ho deciso di tirarlo sulla destra di Puggioni, ho visto che lui si è tuffato proprio lì ma a quel punto il pallone era già partito: sono stato anche un po’ fortunato. Siamo andati in difficoltà nel primo tempo, sapevano che il Benevento è in grado di esprimere un ottimo calcio. Era difficile, uno scontro salvezza, l’abbiamo spuntata grazie ad una bellissima reazione di squadra. Abbiamo saputo recuperare con grande orgoglio, l’ennesima dimostrazione della compattezza di questo gruppo. Sono tre punti a questo punto fondamentali, soprattutto per come sono venuti".