© foto di Federico Gaetano

Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari al centro di numerose voci di mercato, ha rilasciato un'intervista a La Nuova Sardegna, uscita nell'edizione di ieri mattina. Queste le sue parole: "Le voci di mercato sono sempre uno stimolo. Non penso troppo né ai complimenti né alle critiche. Chiaramente non sono impermeabile e credo che in questo mondo ci si deve conquistare tutto, visto che nessuno ti regala mai niente. Le società interessate a me? Significa che sto facendo bene e che sto lavorando nel modo giusto. Adesso penso al Cagliari e alla salvezza che vogliamo raggiungere senza sofferenze. Poi voglio continuare a giocare in Nazionale e solo successivamente penserò al mio futuro, del quale al momento non so niente".