Cagliari, Birsa: "A Torino sarebbe bello ripetere la prova di Verona"

© foto di Federico Gaetano

Ospite di Radiolina, il fantasista del Cagliari Valter Birsa parla così del suo cammino in Sardegna, iniziato non certo in modo positivo: “Escludendo l’esordio non felicissimo, a Cagliari mi trovo benissimo. Il tempo è meraviglioso, idem la gente. Spero che la fine del campionato sia in crescendo. Sono arrivato qui perché c’erano dei problemi a livello di infortuni e poi mi sono infortunato pure io. Ero affranto, ma ora è tutto alle spalle e la squadra sta rispondendo sul campo. Il gruppo è molto, molto buono. Il Torino? Sarebbe bello ripetere la prestazione di Verona. Cerchiamo sempre di vincere, anche nelle partite di allenamento. Quest’anno le partite in trasferta non sono andate benissimo, ma a Verona abbiamo dimostrato di essere maturati. Il mister? E’ molto preparato. Lo conosco, so quanto e cosa può dare. Non trascura niente e non vuole rischiare nulla".