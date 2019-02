Cagliari, Birsa supplente per Castro. Saluta la bandiera Sau

© foto di Federico Gaetano

Doveva essere una sessione di mercato abbastanza tranquilla. Invece il Cagliari ha dovuto fronteggiare le super offerte - che continueranno fino a giugno - per Nicolò Barella, in particolare dal Chelsea (che poi ha cercato di prendere Paredes). Così la sostituzione di Castro è stata affidata a un fedelissimo di Maran, cioè Valter Birsa, mentre Nandez - obiettivo sbandierato per il dopo Barella - è stato abbandonato per strada, preferendo Oliva dal Nacional Montevideo. Gli uruguagi a Cagliari non hanno (quasi) mai fatto male, chissà che la pista con il Boca per Nandez non si possa aprire per giugno. Poi Despodov, Cacciatore, Pellegrini e Thereau per chiudere, mentre occhio a Walukiewicz, se ne parla un gran bene. Via tre senatori come Dessena, Sau e Farias, mentre Andreolli è tornato al Chievo.

ACQUISTI: Birsa, Oliva, Leverbe, Thereau, Pellegrini, Despodov, Cacciatore, Deiola. Da luglio: Walukiewicz

CESSIONI: Dessena, Farias, Andreolli, Sau.

Formazione (4-3-1-2)

Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Padoin; Bradaric, Barella, Ionita; BIRSA; THEREAU, Pavoletti.