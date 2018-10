Cagliari, Bradaric: "A Modric ruberei la calma. Mandzukic? Non vedo ora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Per me può essere solo un onore giocare accanto a Modric, perché posso solo imparare". Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Cagliari, Filip Bradaric racconta se stesso e Luka Modric, spiegando cosa ruberebbe al suo connazionale: "La calma che ha in campo. Al Mondiale, quando gli vedevo prendere la palla, ero sicuro che non l'avrebbe persa facilmente".

Pronto al duello con Mandzukic tra due giornate?

"Sarà un piacere, ma soprattutto sono curioso di affrontare la Juventus per capire come si comporterà la nostra squadra contro di loro".

Quanto ha pesato Srna per la sua scelta?

"Sicuramente è stato una della persone decisive per il mio arrivo perché le sue parole hanno influenzato la mia decisione. Lui è molto famoso non solo in Croazia".