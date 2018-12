Cagliari, Bradaric: "L'espulsione ha complicato tutto. Sento la fiducia"

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Filip Bradaric, centrocampista del Cagliari, ha commentato così la sconfitta rimediata dai sardi oggi a Udine: “Nella prima parte di gara penso che abbiamo giocato bene. L’Udinese ha attaccato di più ma ha tirato più che altro da fuori area, non si è resa troppo pericolosa. Stavamo controllando, poi è arrivato il primo gol e nella ripresa dopo l’espulsione tutto si è complicato. Peccato per questo risultato, mi dispiace per i nostri tifosi, ma non dobbiamo drammatizzare: abbiamo una squadra forte, l’inizio di questo campionato è stato buono. Ora ci prendiamo qualche giorno di riposo, poi penseremo a fare ancora meglio nel girone di ritorno”.

Qual è il bilancio del girone d'andata?

“Sono contento di questa mia prima esperienza in Italia. La Serie A non è un campionato facile. Ho giocato spesso, sento la fiducia del Presidente, dell’allenatore e dei compagni. La città è bellissima, i tifosi sono appassionati, sentiamo il loro calore ogni partita. Sicuramente posso migliorare, cercherò di dare tutto me stesso quotidianamente in ogni allenamento".