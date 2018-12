Cagliari, Bradaric: "La A era il mio sogno, qui sto bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Filip Bradaric ha spiegato perché è venuto in Italia: "Era il mio sogno. E’ uno dei tornei migliori. Il Cagliari mi ha cercato e società e allenatore mi hanno convinto. Poi c’è stata la spinta di Srna. Sono contento. Certo, ogni partita è difficile, non può esserci leggerezza, per ogni gara mi devo preparare e so che è tutto basato sulla tattica. La concorrenza con Cigarini? E’ una sana competizione, che sprona e deve esserci. A me lui piace tanto, gioca calmo e ha fatto una bella carriera. E le dico anche che c’è un’ottima intesa e mi trovo bene con Luca".