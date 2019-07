Cagliari, buona la prima in Trentino: 5-0 al Real Vicenza

Fonte: dal nostro inviato a Pejo

Finisce 5-0 la prima amichevole in terra trentina per il Cagliari di Rolando Maran, che supera non senza difficoltà il Real Vicenza, formazione agguerrita e formata da calciatori svincolati, in gran parte argentini. La prima frazione si è chiusa 3-0, grazie ai gol di Joao Pedro (su rigore), seguito dalla doppietta di Despodov. Nella ripresa tanti cambi, con i rossoblù che hanno trovato le altre due reti soltanto nel finale, con Ragatzu e Pavoletti. Buona prova per l'uruguaiano Oliva e per il bulgaro Despodov, così come per il croato Pajac e Ragatzu.

CAGLIARI (Primo Tempo): Rafael, Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pajac, Caligara, Bradaric, Oliva, Joao Pedro, Despodov (35’ Han), Cerri – All.: Maran.

(Secondo Tempo): Cragno, Cacciatore (64’ Pinna), Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis, Ionita, Cigarini, Oliva (64’ Biancu), Birsa, Pavoletti, Han (64’ Ragatzu)

REAL VICENZA: Dominguez, Daguerre, Darko. Gattari, Tsikrikas, Barrazza, Coronel, Carrara, Ochoa, Di Cesare, Katseris – Nella ripresa sono entrati Martinez, Gomez, Loutsis, Ruiz Iriarte, Perlog, Marchini, Dighoriz, Konstantinidis, Cisterna, Moretti, Iacobellis, Kyriakidis - All.: Sculac e Martegani.

ARBITRO: Sandu di Trento.

RETI: 15’ Joao Pedro rigore, 16’ e 34’ Despodov, 85’ Ragatzu, 89’ Pavoletti