Cagliari, Cacciatore: "Andiamo a Verona per giocare una grande partita"

Fabrizio Cacciatore, ospite del “Meet&greet” allo Store Vodafone del Centro commerciale "Auchan Santa Gilla", ha parlato così del suo debutto con la maglia del Cagliari di una settimana fa: “Il mio debutto contro la Fiorentina mi ha dato una fortissima emozione: tornavo in campo dopo tanto tempo e con la maglia di una squadra importante come il Cagliari. Mi sono inserito bene nei meccanismi grazie anche all’aiuto dei compagni. Devo recuperare la miglior condizione dopo l’infortunio ma sono contento per la prestazione personale e soprattutto per i 3 punti, fondamentali per il nostro percorso”, le parole evidenziate dal sito ufficiale dei rossoblù.

L'arrivo in rossoblù: “Ho subito detto di sì alla proposta. Credo che il mister avesse bisogno di un giocatore che conosceva bene. Avevo giocato poco nella prima parte di campionato, complice qualche infortunio, per me era importantissimo trovare uno staff col quale avevo già lavorato. Fa piacere che la società abbia investito su di me, pur sapendo che non sarei stato immediatamente disponibile. Questo ha rappresentato un ulteriore stimolo per accelerare la ripresa e dare una mano alla causa”.

Il Chievo: “Non bisogna farsi ingannare dalla classifica. Conosco bene l’ambiente, sono sicuro che il Chievo andrà in campo battagliero e deciso e vincere. Dovremo andare in campo per giocare una grande partita, così come è successo contro la Fiorentina e l’Inter, e portare a casa un risultato positivo. Personalmente proverò inizialmente un pizzico di emozione, tre anni e mezzo non si dimenticano così facilmente, ma ora sono un giocatore del Cagliari e darò il massimo per la mia nuova squadra”.