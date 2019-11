© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Cagliari, Fabrizio Cacciatore, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Cagliari. "C’è entusiasmo e consapevolezza. Ci divertiamo ma sappiamo che dobbiamo tenere alta la concentrazione se vogliamo ottenere ogni domenica un risultato positivo. Stare così in alto in classifica è bello, vogliamo continuare così; ma intanto teniamo i piedi per terra. Dopo aver giocato tante partite consecutive è giusto rifiatare un pochino, potremo ricaricare le pile e ripartire più forte di prima. Maran? È una persona che sa lavorare con il gruppo: riesce a fare sentire tutti partecipi e indispensabili alla squadra. Con il Lecce sarà una partita complicata. Forse da qui in avanti le squadre inizieranno a guardarci in maniera diversa, ma per noi non deve fare differenza: restiamo concentrati su noi stessi e sulle nostre caratteristiche”.