Cagliari, Cacciatore: "Partita complicata, ma speriamo di portarla a casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pochi minuti al fischio iniziale del big match tra Cagliari e Lazio. Una partita importante per entrambe che Fabrizio Cacciatore, difensore rossoblu, presenta così: "Partita difficilissima, la Lazio è la squadra più in forma in questo momento. Sarà un match complicato e vedremo a fine partita. L'abbiam preparata con la testa giusta, loro davanti son bravi con Correa-Immobile e Milinkovic che si inserisce, ma speriamo di portarla a casa" ha dichiarato ai microfoni di Sky.