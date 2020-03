Cagliari, Canzi: "Pronto a tutto per questo club. Speriamo di poter tornare in campo"

Max Canzi è passato dal ruolo di allenatore della primavera del Cagliari a quello di vice di Walter Zenga in prima squadra: "Mi hanno chiesto di dare una mano e io ho accettato volentieri - racconta al Corriere dello Sport - Il mio futuro? Sono così affezionato a questo popolo e a questa terra che penso solo a fare ciò che serve". Poi parlando del Cagliari che vedremo nell'eventuale ripresa del campionato: "Quello che sta accadendo ci porterà a giocare un nuovo ciclo di partite, un mini campionato. Noi ci auguriamo di poter riprendere e giocarcela una dopo l'altra. Il calcio si adeguerà alle decisioni prese dagli organi competenti: ci sono scale di valori imprescindibili". Infine ecco come vive il tecnico questo duro momento per il paese e per il mondo: "Sono da 20 giorni al centro sportivo lontano dalla mia famiglia che vive a Milano. Ho fatto una scelta: stare qui per fare squadra con Zenga, Vio e Carli. E alla fine di tutto questo ne uscirò molto cambiato e con valori differenti".