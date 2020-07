Cagliari, Carboni: "Vorrei cancellare i secondi maledetti di ieri, ma ne farò tesoro"

vedi letture

Quello di ieri alla Sardegna Arena nella sfida tra Cagliari e Atalanta non sarà un pomeriggio da ricordare per il giovane difensore dei sardi Andrea Carboni, espulso dopo meno di mezz'ora per un fallo da rigore che poi è risultato decisivo per lo 0-1 finale. Attraverso il proprio profilo Twitter, il giocatore ha commentato: "Vorrei cancellare quei secondi maledetti ma posso solo farne tesoro, mi aiutarenno a crescere e dare sempre tutto me stesso per questa maglia. Sono pronto subito a rifarmi, ma dovrò dimostrarlo sul campo. Dispiace aver lasciato i miei compagni in dieci, sono orgoglioso di loro".