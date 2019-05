Cagliari, Carli: "Arbitro fa il fenomeno, rigore assurdo. Manca rispetto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, dopo la sconfitta contro il Napoli non ci sta e sbotta ai microfoni di Sky Sport: "Tanto non interessa a nessuno di questa cosa successa a noi, a meno che non si faccia uno show. E' stato dare un rigore assurdo, come fai a capire che il tocco è dentro o fuori? Per me è fuori. Se il VAR vogliamo farlo diventare una barzelletta continuiamo così. Il VAR è uno strumento straordinario, ma non così. Per il Cagliari un punto è vita. Mi dovete spiegare perché il VAR deve prendersi questa responsabilità. Le cose o son chiare o diventa una barzelletta. Una cosa così contro il Napoli non l'avrebbero mai fatta perché sarebbe diventata mediaticamente una cosa allucinante. Un punto per noi vuol dire la vita.

Ma cosa ti vai a inventare a trenta secondi dalla fine? Già hai detto cinque minuti di recupero, senza ritardi... Ma poi cosa vai a inventarti? E' una situazione talmente complicata che non devi andare neanche a vederlo. Noi ci giochiamo sempre tutto, è normale che ci girano altamente i... Mi sento veramente preso in giro. La cosa che mi fa incavolare è che il VAR sta diventando una barzelletta. Siamo incazzati neri. Ma di che si sta parlando? Si parla di un centimetro, non c'è nessuna certezza geometrica. Sono incavolato sia con l'arbitro Chiffi che col VAR Mariani, che ha fatto una cosa assurda. Mi sono sentito mancato di rispetto.

Se una cosa succede in una finale di Champions League cosa succede? Se vai a fare lo scienziato per determinare questa partita qui no, mi arrabbio. L'arbitro, siccome la situazione è dubbia, al massimo può dare la posizione. Non si capisce se è dentro o no. Mi rompono le scatole gli arbitri quando diventano protagonisti e qui l'hanno fatto. Noi ci tenevamo in modo importante a dare una soddisfazione ai tifosi e uscire imbattuti dal San Paolo. La realtà è questa: noi ci sentiamo presi in giro da una decisione cervellotica. Qui vuol dire che vuoi fare il fenomeno".