© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a Sportitalia"Abbiamo fatto un buon mercato grazie alla cessione di Barella e agli investimenti del presidente che ha investito più di quello che ha incassato. Non firmo per i 44 punti perché significherebbe vietare ai nostri tifosi di sognare ma primo obiettivo resta 40 punti. Abbiamo una buona squadra. Scudetto? Tifo Sarri come suo estimatore ma credo che il campionato si sia molto livellato sia per lo scudetto che per la corsa salvezza".