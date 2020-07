Cagliari, Carli: "Dobbiamo dare tutto nelle ultime partite senza avere nessun rammarico"

vedi letture

Marcello Carli, ds dell'Empoli, ha così parlato a Sky Sport prima della partita in casa della Fiorentina: "Il campionato poteva essere diverso per tutti, in questo momento è indecifrabile in tutto e per tutto. In ogni partita ce ne sono cinque, e l'abbiamo visto anche ieri in Milan-Juventus. Tutto è difficile, quindi non bisogna avere alcun rammarico e dare tutto in queste otto partite. Nessuno ha mai vissuto una cosa del genere".

Avete celebrato il ricordo di Astori.

"Se ripenso ai momenti di due anni fa... Suo babbo e sua mamma sono venuti tantissime volte a Cagliari. Lì e Firenze è dove ha lasciato più cuore e sentimenti, i due posto in cui erano più forti perché ha dato tantissimo. Difficile commentare e pensarci, sembra ancora impossibile. Io non ho avuto neanche la fortuna di conoscerlo perché sono arrivato dopo, ma se fai il suo nome a Daniele Conti o Cossu a loro vengono le lacrime... Basta questo".

Giocate con un 3-5-2?

"L'aspetto tattico è difficile da analizzare, i ragazzi stanno facendo gli straordinari in modo fantastico, ci sono stati problemi familiari, infortuni importanti. Come noi, tutti, siamo qui a giocarcela. Potrebbe essere quello il modulo, poi Nainggolan può essere più alto o più basso ma conta saper giocare le partite a livello individuale".