Cagliari, Carli: "Il calcio italiano sia unito. La divisione danneggia tutti"

Anche il d.s. del Cagliari Marcello Carli, interpellato dai microfoni di Sky Sport, si è espresso sulle recenti polemiche legate al rinvio di diverse gare del nostro campionato: "Non vorrei parlare, perché sennò si fa più casino. In un momento del genere penso ai miei familiari. Se il calcio non si mostra unito in un momento di tale difficoltà, ci facciamo del male da soli. Il calcio italiano sta tornando a livelli altissimi, dobbiamo essere uniti, poi in campo cerchiamo di vincere. Se ognuno si alza la mattina e spara, spara sul calcio italiano. Poi ci sono anche le polemiche, ma con una problematica così grande... Siamo rimasti a Verona con tutte le criticità del caso, ma in questo momento c'è da stare uniti. Non facciamo polemica, che in questo momento danneggia tutti. Se poi c'è da fare polemica per un rigore non dato fa parte del gioco. Ma si tratta della salute della gente, noi dobbiamo parlare poco e difendere il nostro calcio".

La squadra è stata incitata dai tifosi all'ingresso.

"Non sorrido prima della partita perché sono molto teso. Ma per il Cagliari giocare contro la Roma deve essere una festa, anche se per noi non è un momento brillante. Ma questo è il calcio, bisogna saper vivere questi momenti. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, se la squadra va bene sono più bravo, altrimenti sono un c... Nelle grandi crisi ci deve essere unione, la divisione può portare qualche vantaggino, ma nel lungo periodo danneggia tutti".