Il Direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli commenta così la gara contro la Roma: “Una partita tirata, intensa, con un finale fantastico. Abbiamo anche commesso degli errori ma questa squadra ha dentro tanto carattere ed è guidata da uno staff che sta facendo un bellissimo lavoro. I ragazzi sono stati straordinari, hanno dato tutto e dimostrato coraggio. Proprio da questo coraggio bisogna ripartire, e migliorare qualche dettaglio ancora da mettere a posto”.

Sulle decisioni arbitrali: “L’arbitro è andato due volte al VAR, ha diretto bene almeno sino al momento delle espulsioni. Dopo aver allontanato il mister e il suo vice, sono arrivati i rossi per il capitano Ceppitelli e Srna: mai vista una cosa del genere. Eppure non c’erano stati spintoni o mani addosso, soltanto proteste accese ma in quel momento, in una partita tanto combattuta, ci potevano stare. Non dico che ci sentiamo poco rispettati, ma è una cosa che ci ha fatto arrabbiare”.