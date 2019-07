Cagliari, Carli: "Nandez? Non so dare una risposta. Mercato difficile"

Durante la conferenza stampa di presentazione di Marko Rog come nuovo centrocampista del Cagliari, il direttore sportivo dei sardi Maurizio Carli, ha parlato anche di Nahitan Nandez, centrocampista nel mirino dei rossoblù: "Sono nomi che girano, ma noi siamo intenzionati a rinforzare la squadra partendo dal fatto che abbiamo già un ottimo gruppo. I nomi sono quelli, ma io so che Marko Rog è del Cagliari ed è una delle poche certezze. Il mercato è molto difficile, non è più come prima. Abbiamo delle idee, ma abbiamo grossa fiducia in chi c'è già. Siamo vicini a Nandez? Non so dare una risposta precisa. Volevamo portare qui Rog, perché sappiamo che è un anno importante per noi e per i tifosi: sentiamo questa responsabilità, come tutti quelli che lavorano".