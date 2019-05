© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds del Cagliari Marcello Carli, intervistato da Rai Sport, si è mostrato molto contrariato al rigore che ha deciso l'incontro a favore del Napoli al 98' (2-1): "L'errore fa parte del gioco, è impossibile annullarlo. Il problema è che il VAR sta diventando una barzelletta. O hai la certezza assoluta oppure non puoi prendere una decisione del genere al 98'. Noi siamo incavolati e ci sentiamo presi in giro, per noi un punto vale come la Champions. Non si può avere la certezza assoluta in un caso del genere, sono straconvinto che se questo episodio avesse determinato un campionato non sarebbe mai stata presa una scelta del genere. Il VAR sta perdendo credibilità perché i VAR stanno diventando troppo protagonisti".