Cagliari, Carli: "Non pensiamo alla cessione di Cragno"

Il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli, nel corso di un'intervista rilasciata a Sportitalia, ha parlato anche del futuro di Alessio Cragno: "Abbiamo rinnovato il contratto. Il ragazzo tra poco si sposerà e in Sardegna è sereno e tranquillo. Sta diventando di un livello importante, ma privarcene per noi sarebbe un problema. Non ci pensiamo minimamente".