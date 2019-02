Cagliari, Carli: "Parlare del mercato ora non ha senso"

© foto di Federico Gaetano

Marcello Carli, ds del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la situazione di Barella: "Parlare del mercato non ha senso, nel calcio può cambiare tutto nel giro di due mesi. Noi vogliamo goderci il ragazzo fino alla fine, speriamo che possa dare una mano al Cagliari per raggiungere l'obiettivo".