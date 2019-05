© foto di Federico Gaetano

Marcello Carli, ds del Cagliari, ha così commentato a Radio Rai il ko della sua squadra a Napoli, arrivato dopo un contestato rigore chiamato dal VAR nei minuti di recupero: "Non siamo arrabbiati ma veramente delusi da una situazione cervellotica, un protagonismo assurdo. Se non c'è certezza, una questione di un centimetro, prendere una decisione del genere contro una squadra per cui ogni punto è vitale è una mazzata incredibile. Siamo incavolati neri, i ragazzi son distrutti e ci tenevamo molto. Siamo delusi per una decisione assurda. La questione è che non si capisce se il braccio è in area o no. Lo scienziato del VAR non faccia il protagonista, e l'arbitro ha mostrato poca personalità: o sei certo o non dai rigore. Dovevamo essere freddi, inglesi e dire arrivederci e grazie. Ma la vedo difficile a tempo scaduto, noi però abbiamo il nostro orgoglio ed è come perdere una Coppa dei Campioni, una delusione simile".