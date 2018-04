Cagliari, Carli: "Stra-felice di essere qui. Oggi bella vittoria"

© foto di Federico De Luca

Una vittoria per esordire nel ruolo di direttore sportivo del Cagliari. Marcello Carli si è presentato così al pubblico isolano, e poi lo ha fatto in conferenza stampa. Ecco le sue parole, riportate da tuttocagliari.net: "Una bella vittoria, ho avuto la possibilità di stare alcuni giorni a vedere la squadra. C'è un gruppo di ragazzi innanzitutto che attraversavano un momento difficile, molto dispiaciuti star male per questa situazione. Mi ha colpito l'attaccamento alla maglia dei giocatori, è normale che in un campionato accadono questo genere di cose. Se pensiamo di essere salvi si fa un danno clamoroso, dobbiamo conquistare la salvezza facendo un finale di stagione altissimo.

A me piace stare più a contatto con la squadra che dietro a una scrivania. Quando il presidente mi ha proposto di venire qui, credo che questo progetto si avvicini al mio modo di pensare. Sono stra-felice di essere qui a Cagliari, forse era meglio arrivare a fine campionato, mi sono buttato subito nella mia nuova avventura. Ora dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a mantenere la categoria. La nostra intenzione è di salvarsi quest'anno però io ho sempre sognato. Se sono venuto qui è anche per crescere".