Cagliari, Castan: "Situazione difficile, siamo delusi"

Così il difensore del Cagliari, Leandro Castan, in mixed zone a fine partita: "Lo spogliatoio è unito, ma siamo comunque delusi per la partita di oggi. Ci abbiamo provato fino alla fine e nonostante un buon primo tempo non siamo riusciti a trovare il varco giusto per trovare la rete. La situazione è difficile, ma è inutile starci a pensare. Dobbiamo cercare di lavorare duramente ed affrontare queste ultime partite per arrivare alla salvezza”, riporta Tuttocagliari.net.