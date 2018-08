Cagliari, Castro: "A Bergamo per fare bene. Maran? All'inizio non capivo"

"Andiamo a Bergamo per fare bene". Parola di Lucas Castro, centrocampista del Cagliari che ha parlato a Il Cagliari in diretta della prossima di campionato contro l'Atalanta: "Speriamo di portare a casa qualche punto per chiudere nel modo migliore questa prima parte del campionato e poter lavorare con tranquillità durante la sosta. A Empoli non so cosa non abbia funzionato, forse abbiamo patito l’esordio, è difficile da dire. Però abbiamo subito dimostrato di avere capito la lezione, col Sassuolo in casa la squadra ha fornito un’ottima prestazione. Peccato non sia arrivata la vittoria che avremmo meritato”.

Il rapporto col tecnico Maran.

“Quando sono arrivato in Italia non sapevo l’italiano ed era difficile capirlo perché parla in modo molto veloce! Pensavo di aver bisogno di un periodo di adattamento, invece mi ha lanciato subito nella mischia, dandomi fiducia. È un allenatore che prepara la partita in ogni dettaglio, mi ha fatto crescere tanto come giocatore”.