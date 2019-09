Cagliari, Castro: "Al 100% dopo la sosta. Ci faremo valere, ne sono certo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Castro, centrocampista del Cagliari, parla ai microfoni di Sky dopo il successo in amichevole di oggi, iniziando l'intervista parlando del compagno Pavoletti: "È un pezzo importante per la squadra, sarà difficile sostituirlo. Deve stare tranquillo, con la famiglia e recuperare mentalmente, è la cosa più importante".

A che punto è la tua condizione?

"Oggi abbiamo fatto un amichevole, credo di poter essere al 100% dopo la sosta e dare una mano ai compagni il prima possibile".

Come procede la coesione del gruppo, un problema nelle ultime due gare?

"Il nostro campionato parte da Parma, col tempo il Cagliari si farà valere. Quello che abbiamo fatto sul mercato è importante, ma bisogna migliorare".

Simeone ha rivelato di aver parlato con te prima di accettare: cosa gli hai detto per convincerlo?

"Niente di che, mi ha chiesto com'erano le cose qua e gliel'ho raccontato. Si è convinto per questo, gli ho detto che si sarebbe trovato bene. Deve crescere in condizione dopo lo scarso utilizzo a Firenze. È giovane, voleva tanto la Nazionale, ha fatto la scelta giusta nel venire qua".