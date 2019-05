© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di Sportitalia, il centrocampista del Cagliari Lucas Castro ha parlato anche delle speranze e delle scelte dell'Argentina nella prossima Copa America: "Icardi doveva essere convocato, di attaccanti come lui non ne abbiamo. Lautaro? È il futuro della Seleccion".

Barella cosa farà?

"Non so se andrà via, dovete chiedere al presidente. Vorrei rimanesse, deciderà lui assieme alla società. Se è da big? Sappiamo che giocatore è, penso che stia bene anche al Cagliari".