Cagliari, Castro del Chievo Verona è la prima richiesta di Maran

Lucas Castro è il primo nome per il centrocampo del Cagliari. Il Pata, infatti, è la prima richiesta di Rolando Maran per la formazione sarda che, a breve, dovrebbe ufficialmente guidare. La base d'asta, scrive L'Arena oggi in edicola, è di 8 milioni di euro con Maran che lo considera fondamentale per il suo 4-3-1-2.