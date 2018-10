Cagliari, Castro esalta Barella: "Può diventare un top nel suo ruolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Castro, centrocampista del Cagliari, ha parlato a Sky Sport commentando vari temi legati all'attualità rossoblù: "La vittoria col Bologna? E' stata una bella partita, personalmente ho fatto bene e sono felice sia per la vittoria che per la prestazione personale. Giocando più avanti posso dare ancora di più una mano agli attaccanti, ma a che da mezzala do sempre il massimo per aiutare la squadra. Maran ha fatto giocare praticamente tutti in questo inizio di campionato: è importante perché permette il ricambio dei giocatori. Barella in Nazionale? Se lo merita per quello che sta facendo e per il ragazzo che è. Siamo tutti felici per lui. Senza dubbio può diventare un top nel ruolo, ha ancora tanto margine per crescere. Il prossimo derby di Milano nel segno di Icardi e Higuain? Difficile sceglierne uno, sono tutti e due fortissimi. Speriamo di vedere una bella partita con tanti gol da ambo le parti".