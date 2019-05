© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al rientro in campo dopo un lungo infortunio, il centrocampista del Cagliari Lucas Castro ha realizzato anche l'assist per il gol di Pavoletti nella sconfitta contro la Lazio alla Sardegna Arena: “Siamo un po' rammaricati per il risultato ma sono contento per il rientro dopo tanto tempo. Sono felice di aver fatto qualche minuto e l'assist. Mi è dispiaciuto tanto lasciare i ragazzi – ha detto ai microfoni di Sky Sport - eravamo partiti alla grande e siamo riusciti a riprenderci dopo un calo. Sono contentissimo di essere rientrato in campo. Io trequartista? Sono un po' un tuttocampista, lì mi sento più libero mentalmente e mi piace arrivare in porta”, ha concluso Castro.