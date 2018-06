Cagliari, Castro più vicino ma il Chievo vuole almeno 6 milioni di euro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In via di definizione il passaggio di Lucas Castro al Cagliari dove seguirebbe Rolando Maran. Il Chievo vuole 6 milioni di euro, con i sardi che starebbero provando a inserire giocatori come Farias o Andreolli nel pacchetto. I clivensi punterebbero più volentieri Sau, che però non ha intenzione di muoversi. per questo, più facile che l'accordo venga chiuso solo sulla base di un esborso economico. Incontro per chiudere previsto per venerdì prossimo a Milano. A riportarlo è L'Arena.