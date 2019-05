© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Castro, giocatore del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Lazio: “C’è un po’ di rammarico per il risultato, ma sono contento per il rientro. Sono contento dopo tanto tempo di aver giocato un paio di minuti. Mi è dispiaciuto lasciare i ragazzi per così tanto tempo, eravamo partiti alla grande. Abbiamo avuto un calo, poi ci siamo ripresi. Oggi sono rientrato e sono contentissimo, mi mancava tanto. Lo spostamento da trequartista? Sono un po’ un tuttocampista, il mister mi ha utilizzato in tutte le fasi. Sto bene in quel ruolo, mi piace arrivare in porta e assistere i compagni.