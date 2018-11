Cagliari, Ceppitelli: "Battere il Torino con la grande spinta del nostro tifo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, prima del match contro il Torino, parla il difensore centrale del Cagliari, Luca Ceppitelli: "Siamo molto dispiaciuti per Castro, gli staremo vicini, se lo merita e un grandissimo ragazzo. Il pubblico ci darà una grandissima spinta, dobbiamo far valere il fattore campo contro il Torino, contro una grande squadra. Belotti? Dovremo fare una partita molto attenta in fase difensiva per fermarlo".