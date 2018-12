© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, ha parlato dopo la vittoria contro il Genoa: "Era uno scontro diretto da portare a casa. Non potevamo sbagliare, abbiamo messo in campo determinazione e voglia di vincere. Contava ottenere i tre punti, averlo fatto tenendo la porta inviolata è una soddisfazione in più. 20 punti sono un buon bottino ma non mi piace fare valutazioni a metà campionato: c’è ancora un girone da giocare, ci sarà da faticare. Tutto sommato possiamo essere soddisfatti, siamo andati incontro a qualche passo ma nell’arco di un campionato ci possono stare. Ci siamo lasciati alle spalle un ciclo difficile, contro Roma e Napoli abbiamo giocato ottime partite, la gara di oggi era un crocevia molto importante, l’abbiamo portata a casa. Questa vittoria costituisce la spinta per andare a Udine a fare un’altra buona prestazione e chiudere bene il girone di andata e l’anno solare, portando a casa altri punti utili per la classifica", le parole riportate dal sito ufficiale del club.