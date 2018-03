Cagliari, Ceppitelli: "Dobbiamo fare punti. Belotti? Rimarrà all'asciutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Ceppitelli, capitano del Cagliari, ha parlato in vista della sfida contro il Torino: "Il Toro verrà da noi alla Sardegna Arena per cercare il riscatto dopo alcune prestazioni negative. Ma noi in casa dobbiamo fare punti con l'atteggiamento giusto. Più in generale, quel che accade in casa d'altri non ci interessa. Dobbiamo lavorare e stare concentrati sui nostri obiettivi. Belotti? Spero segni con la maglia della Nazionale, noi faremo di tutto per tenerlo all'asciutto". A riportarlo è La Nuova Sardegna.