Cagliari, Ceppitelli: "È fondamentale stare a casa. La mia famiglia è qui ma non ci vediamo"

Luca Ceppitelli, capitano del Cagliari, ha parlato in diretta sul canale Instagram della società sarda: "La cosa migliore da fare in questo momento è stare a casa, è fondamentale".

Come si svolge la tua giornata tipo?

"Orari flessibili, mi sveglio con calma verso le 9 visto che non c'è molto da fare. Mi godo una buona colazione, poi faccio un po' di esercizi, soprattutto per il piede infortunato. Poi cucino, sono costretto perché sono da solo. Ho ripreso a suonare con la mia consolle da dj".

La tua famiglia è lontana?

"Inevitabilmente l'unico modo per contattare è il telefono. La mia famiglia vive a Cagliari ormai, hanno deciso spontaneamente di seguirmi ma ovviamente non posso vederli. Dobbiamo resistere, aspetteremo. Mi diverto a videochiamare gli amici, non l'avevo mai fatto".