Cagliari, Ceppitelli esulta: "Sarebbe stata una beffa pareggiare oggi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Forse non è stato il gol più bello della sua carriera, ma quello segnato da Luca Ceppitelli - il primo in Serie A - ha avuto un’importanza fondamentale nell’economia della partita di oggi. "Un gol meritato perché avevamo sin lì creato tanto e anche dopo abbiamo costruito diverse occasioni. La rete della vittoria è arrivata a cinque minuti dalla fine, ma sarebbe stata una beffa chiuderla in parità. Non importa se hanno fatto gol un difensore e un centrocampista, quel che importa è averla vinta. Una vittoria che ci dà fiducia in vista dei prossimi impegni", ha dichiarato il giocatore del Cagliari dopo la vittoria col Verona. Lo riporta il sito ufficiale dei sardi.