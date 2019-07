Cagliari, Ceppitelli: "I nuovi si sono già inseriti, stiamo lavorando bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano del Cagliari, Luca Ceppitelli, ha commentato così ai canali ufficiali del club sardo il pareggio ottenuto ieri sera contro il Leeds (1-1): "È sempre bello ritrovare l'affetto della nostra gente - analizza Ceppitelli alla Sardegna Arena - Penso sia stata una serata piacevole, uno spettacolo calcistico con ottime indicazioni per il nostro cammino fatto di lavoro intenso sul campo. Siamo all'inizio, è ancora una fase di rodaggio, sappiamo che c'è molto da fare ma l'impegno è quello giusto".

I nuovi come stanno andando?

"Sta andando tutto molto bene, i nuovi si sono ambientati in fretta e penso sia merito di un gruppo sano che non viene intaccato dai cambiamenti fisiologici nella rosa. Ci sono dei dettagli da migliorare, è normale in questo momento, però credo che l'applicazione si stia vedendo e che anche col Leeds il Cagliari abbia messo in campo sprazzi di buon gioco".

Che partita è stata?

"Il Leeds è più avanti nella preparazione e si è visto soprattutto nella seconda parte del match - spiega Ceppitelli - Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa in più, siamo partiti bene approcciando al meglio un test che doveva darci indicazioni significative. E così è stato".

La difesa a tre?

"Per me non è un problema, ci sono alcuni movimenti differenti ma cambia poco, ciò che conta è la volontà di applicarsi e lavorare".