© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio e Mercato’, è intervenuto il giocatore del Cagliari Luca Ceppitelli dopo la vittoria sull’Inter:“È stata una grande partita, giocata a grandi livelli. È una vittoria secondo me meritata. Abbiamo messo in campo tutto noi stessi, abbiamo capito che questa deve essere la strada. Avevamo preparato la gara per aggredirli, per noi subirli. Sappiamo che abbiamo queste caratteristiche nelle nostre corde e oggi ci siamo riusciti nella migliore maniera. Quanto cambia senza Icardi? Lautaro Martinez è un ottimo attaccante, in questa Inter ci sta alla grande. Oggi si è dimostrato ostico. Icardi è un’assenza importante, ma hanno un ottimo sostituto”.