© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta in casa del Sassuolo Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, ha analizzato così la prestazione del Mapei Stadium: “Dobbiamo cambiare registro. Certi cali di tensione non possiamo davvero permetterceli. A volte ci facciamo troppo condizionare da un episodio negativo. Invece dobbiamo aggrapparci alle nostre certezze, mettere in campo quello che abbiamo preparato in settimana. Eravamo partiti bene, ottenendo una serie di calci d’angolo. Il gol di Locatelli ha dato fiducia al Sassuolo, che dopo il rigore ha preso ancora maggiore sicurezza. Noi ci siamo un po' sfaldati e questo non deve assolutamente succedere. Il Sassuolo a quel punto ha messo in mostra le sue qualità. Non possiamo abbassare i ritmi perché basta poco per invertire l’inerzia della partita ed è quel che è accaduto oggi".